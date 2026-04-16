マンションリサーチは4月9日、不動産データプラットフォーム「マンションナビ」の保有データを活用して調査した2017年〜2026年3月までの大阪府大阪市内24区のマンション売買価格推移を公開した。大阪府の平均売買価格推移(2026年3月時点)【マンションナビ】2026年4月時点における大阪府全体の中古マンション平均平米単価は59万円となり、9年前と比較して77.2%上昇した。この背景には、都心への人口流入や「うめきた」などの大型再