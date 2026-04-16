【モデルプレス＝2026/04/16】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」への出演を経て、元AKB48の永尾まりやと真剣交際を開始したプロキックボクサーの白鳥大珠が4月15日、自身のInstagramを更新。番組で共演した高橋かの、田中佑樹との“ダブルデート”の様子を投稿した。【写真】32歳元AKB＆イケメン格闘家ら恋リア成立カップル2組がラブラブ◆白鳥大珠、中華街でのダブルデ