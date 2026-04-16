【モデルプレス＝2026/04/16】THE RAMPAGEの神谷健太が4月15日、自身のInstagramを更新。持病を患っていることを明かした。【写真】神谷健太、現場が沸いた「奇跡の1枚」◆神谷健太、持病を告白神谷は「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と切り出し、「有病率は全人口の約0.1%と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と説明。「僕は10年以上前から群発頭痛と