フジロック'26のヘッドライナーを務めるマッシヴ・アタック（Massive Attack）が、トム・ウェイツ（Tom Waits）とのコラボレーション・シングル「Boots on the Ground」をリリースした。マッシヴ・アタックにとっては2020年のEP『Eutopia』以来、トム・ウェイツにとっては2011年のアルバム『Bad As Me』以来のニュー・シングルとなる。デジタル版は4月16日にPlay It Again Samよりリリースされ、限定アナログ盤も発売される。この