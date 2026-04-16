実家じまいなど相続に伴う不動産課題を“ワンストップで対応”する訳あり不動産買取事業「ワケガイ」を展開する株式会社ネクスウィルは、全国の６０歳以上の男女６００人を対象に、新生活シーズンにおける移住・住み替えに関する実態調査を実施。その結果、新生活による環境の変化を機に５０代以上の約４人に１人が住まいの見直しを検討していることが判明。さらに、持ち家を持つ５０代以上の約６割が「持ち家の扱い」について「