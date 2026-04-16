イラン高官 核問題をめぐる根本的な意見の相違は続いている イランの高度濃縮ウランの行方と、核関連制限の期間については依然として未解決のままである パキスタン陸軍参謀総長のイラン訪問が、一部の分野における意見の相違を縮める一助に 訪問後、停戦の延長と第2回協議の開催に対する期待が高まっている （ロイター）