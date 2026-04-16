ビルロワドガロー仏中銀総裁 4月の利上げに焦点を当てるのは時期尚早 必要であれば、ECBは躊躇なく行動する 現時点では急ぐ必要はない あらかじめ決められた利上げ経路はない ECBは行動する前に十分なデータが必要となる 我々の警戒は、何よりもまず持続的なインフレのリスクに向けられている 基礎的なインフレ率は依然として目標値に近い