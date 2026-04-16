日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、都内で理事会を開催した。理事会ではサッカー日本代表のナショナルコーチングスタッフに、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏を新たに選任したことが決定された。理事会後に取材に応じた山本昌邦ナショナルチームダイレクター兼技術委員長は「Ｗ杯で少しでも勝つ確率を高めるために、彼の経験と努力を生かしたいということで、横浜ＦＣを退団した後から継続してコミュニケーションを取ってきた。