東根市で16日、日本で一番早くサクランボ狩りが楽しめる観光果樹園がオープンしました。初日は招待された地元の園児がサクランボ狩りを楽しみました。東根市にある観光果樹園では16日、サクランボ狩りが楽しめる「温室さくらんぼ園」が開園しオープニングセレモニーが開かれました。地元の幼稚園児10人が歌や踊りを披露し、会場を盛り上げました。セレモニーの後はさっそく東根市のキャラクタータン