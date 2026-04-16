俳優の伊藤英明と染谷将太が大阪市内で、ダブル主演する映画「国境」（井筒和幸監督、来年公開予定）のオール関西“撮影中”会見に出席した。大阪のヤクザ・桑原（伊藤）と、建設コンサルタント・二宮（染谷）がバディを組み、アウトロー２人が悪党を相手に暴れ回る今作。伊藤は「井筒作品っていうのはリアルで、アドリブのような自然な感じで、キャラクターたちが生き生きとしている印象だった。そういう自然なアドリブのよう