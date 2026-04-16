ラグビー・リーグワン１部の東京ＳＧは１８日に東京ベイとのレギュラーシーズン第１５節（熊本・えがお健康スタジアム）を迎える。１６日は東京・府中市のグラウンドで練習を公開。先発するＳＨ流大（ながれ・ゆたか）は「１週間、意識しているゲーム」と表情を引き締める。流にとっては、熊本・荒尾（現・岱志）高時代に過ごした“第２の故郷”での一戦。約１００人の招待席を用意するなど、気持ちも高まる。前回、熊本でのプ