米沢市で3月、住宅などあわせて4棟が焼け、出火元の家から1人の遺体が見つかった火事で、遺体の身元は、この家に住む96歳の女性と判明しました。この火事は3月27日午後5時50分ごろ、米沢市城南2丁目の無職中村悦子さん（96）の住宅から出火し、中村さんの住まいなどあわせて4棟が焼けたものです。中村さんの住まいの1階茶の間から身元不明の1人の遺体が見つかっていましたが、警察は16日、遺体の身元が中村悦子さんと判明したと発