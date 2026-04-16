【全2回（前編/後編）の前編】京都府南丹市の小6・安達結希（ゆき）くん（11）の遺体が発見された事件で、京都府警は、被害男児の義父・安達優季容疑者（37）を16日、死体遺棄容疑で逮捕した。安達容疑者は結希くんの殺害についても認める供述をしているという。＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！「結希くんの義父」が住む「立派すぎる日本家屋」地元住民の一人が言う。「安達さんの家は代々の農家で、主に米