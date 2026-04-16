塩昆布と野菜で、ぱぱっと1品追加 ほどよい塩分とうまみで、何かと使える塩昆布。手に入りやすい野菜と合わせて5分ほどで作れる、簡単な副菜レシピをご紹介します。 お給料前にもおすすめ！豆苗のあえもの30分で完成、なすの漬け物韓国風サラダの味付けにも、塩昆布塩昆布のうまみで、にんじんがおいしく！無限にピーマンが食べられる野菜のクセを昆布でまろやかに なすやにんじん、ピーマンなどの定番野菜と塩昆布で作る副菜レ