元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が16日、自身のインスタグラムを更新。今月11日に俳優・中島裕翔（32）との結婚を発表した俳優の新木優子（32）との2ショットを公開した。【写真】「本当に大好きなんだ」結婚発表の新木優子との2ショットを公開した田中美久田中は「ゆうこちゃんとランチしてお買い物して 今からお仕事！楽しすぎて幸せだった//」と報告。「お揃いの帽子を買ったよ 月1は会ってる気がす