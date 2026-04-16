ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦は16日、安定板装着、2周レースで2日目の開催が行われた。7Rは典型的な3着穴のレースだった。2連単が690円で3連単が1万4390円。3着に来たのが地元の長野未来（24＝三重）だ。「初めてでした」と語る4カドからグイグイと攻めて出た。1マークも外を握って回る積極性はなかなかのもの。「少し足りなかったですね」と言うように、捲り切るには至らなかった。それでも、舟券絡みに満足そう