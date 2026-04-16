17日も全国的に晴れてすがすがしい陽気。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■17日も晴れる所が多い朝は遅霜に注意17日（金）は高気圧に覆われて全国的に晴れる所が多いでしょう。晴れる分、朝の放射冷却が強まるため、東北や関東甲信の内陸を中心に冷え込みそうです。霜注意報も発表されていますので、遅霜に対する農作物の管理にご注意ください。【霜注意報が発表されている地域】青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城