アメリカのトランプ大統領は15日、SNSで「イスラエルとレバノンの両首脳が16日に会談を行う」との見通しを示しました。アメリカとイランの停戦合意後も、イスラエルはレバノンの親イラン武装組織「ヒズボラ」へ激しい攻撃を行っていて、緊迫した状況が続いています。そうした中、トランプ大統領は15日自身のSNSで、「イスラエルとレバノンの間に少しでも息抜きを与えようとしている」とした上で「二人のリーダーが対話するのは本当