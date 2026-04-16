■これまでのあらすじ姉親子の行動に違和感を覚える智也。姉はレシートを細かく保管することが習慣になっていると話す。それは夫が財布を管理していたからだった。何が普通かわからなくなっていると泣き出す姉に弟は父に相談しようと持ちかけるが「それが無理なのよ」と言い返されて…。「鋭斗と結婚したのは、私が決めたことじゃないの」「父さんに、頼まれたのよ」姉の話によると、姉が大学生だった頃ー父が会社で大きな損失を出