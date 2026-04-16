北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」が１３日にスタートした。２００５年、新人教師・朝野峻一（北村匠海）が赴任した若狭水産高校の女子生徒・菅原奈未役で登場した出口夏希（２４）のビジュが話題となっている。ブレザー制服の高校生姿が透明感にあふれ、ネットでも話題に。「すごく画になる女優がいるなあと思ったら」「２４歳だけどＪＫに余裕で見える」「可愛すぎ！」「ありえない美人だけどはま