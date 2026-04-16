4月12日（日）の『有吉クイズ』では、毎回知られざる秘話が続出する企画「有吉とメダルゲーム」が放送された。ゲストは、うつ病とパニック障害による休養から復帰した河本準一（次長課長）。河本から休養の報告を受けた時、そして復帰した後、相方・井上聡がみせた意外な反応とは…。【映像】河本準一（次長課長）が闘病生活を語るなか、有吉弘行はコインゲームに“マジ顔”番組MCの有吉弘行にとって、ゲストの河本は1年後輩であり