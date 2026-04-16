秋田市の小学校で、入学したばかりの1年生を対象にした「鉄道安全教室」が開かれました。普段、踏切を渡って通学することも多い児童は、安全に渡る方法などについて学びました。秋田市土崎地区の港北小学校です。JR土崎駅から600メートルほどの距離にあるこの小学校の通学路には、複数の踏切があります。「鉄道安全教室」は、児童に安全に踏切を渡って学校に通ってもらおうと、JR東日本秋田支社が開催しました。16日は、この