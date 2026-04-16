詐欺の被害が相次いで明らかになっています。大仙市の60代の男性が投資名目などで約6,700万円をだまし取られたほか、30代男性のロマンス詐欺の被害も明らかになっています。大仙警察署の調べによりますと、大仙市に住む60代の男性は、去年11月、YouTubeで株式投資に関する動画などを見ていたところ、“投資関連協会”の代表を名乗る相手と知り合いました。その後、通話アプリ LINEでやり取りする中で、実在する大手証券会社と業務