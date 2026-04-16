えんぷていが、3rdアルバム『えんぷてい』を6月10日にリリースする。 （関連：downt、DURDN、えんぷてい……時間や空間にまつわるコンセプトアルバムを生み出すバンド） 同作は、えんぷていの哲学が結実したフルアルバム。縦横無尽にアイデアと情感が飛び交う珠玉の1作となっている。シングルカットされた「夏よ」「SWEATER」「だから」「バタフライエフェクト」ほか、全10曲を収録。さらに、結成当初に自主制作でリリ