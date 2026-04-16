中山美穂のコンサート映像、オリジナルムービー、MVを収録した5枚組Blu-ray BOX『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX～Forever』が6月17日に発売される。 （関連：ZANPA、結成11年でたどり着いた風景生バンドによるワンマンライブで堂々届けた“SUPER KAYOU”） 本作は、1986年の1stコンサート『VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT』から1998年の『MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR