■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０４月１６日１５８円８６～８８銭（▼０．０７） ０４月１５日１５８円９３～９４銭（▼０．１３） ０４月１４日１５９円０６～０８銭（▼０．５４） ０４月１３日１５９円６０～６２銭（△０．２６） ０４月１０日１５９円３４&#