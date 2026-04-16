日銀が１６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円８６～８８銭と前日に比べ０７銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８７円３２～３６銭と同０１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７９１～９２ドルと同０．０００６ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS