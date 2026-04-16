「スケートボード」など都市型スポーツの大会が、17日から広島で開催されるのを前に、選手や関係者が横田知事に意気込みを語りました。横田知事のもとを訪れたのは、「アーバンフューチャーズ広島」に出場する選手ら10人です。この大会は、都市型スポーツの腕前を競うもので、「スケートボード」や「パルクール」など5つの競技が行われます。それぞれの競技を体