この記事をまとめると ■三菱がWEBで読み物コンテンツ「Mitsubishi Motors Stories」を運営している ■PHEV開発物語や4WD技術の進化、ものづくりの現場など多彩なテーマが揃う ■最新コンテンツは伝説のラリードライバー・増岡 浩氏が語る初代パジェロの記事だ クルマ好きならマストチェックのコンテンツが充実 三菱自動車が運営するオウンドメディア「Mitsubishi Motors Stories」をご存じだろうか。カタログやプレスリリースと