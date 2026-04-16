この記事をまとめると ■インフィニティ QX80 R-SPECはGT-Rのエンジンを搭載 ■全長5.3mの巨体が1000馬力のスーパーカー級性能に変貌 ■QX80 R-SPECは次期GT-Rへの期待高まる1台だ 泣く子も黙る怒涛の1000馬力SUV 日産を代表するスーパースポーツとして、惜しまれつつ2025年8月をもって生産が終了したGT-R。現在は後継車種についての正式なコメントはなされていないものの、オフライン式ではイヴァン・エスピノーサCEOが次世代モ