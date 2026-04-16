ワイヤレスオーディオなどを手がけるプレシードジャパン（東京都渋谷区）は、「AVIOT」ブランドから、サンリオキャラクターの「シナモロール」「クロミ」コラボレーションモデルの完全ワイヤレスイヤホン「TE-Q3R-CNR」「TE-Q3R-KUR」2機種の予約受付を、2026年4月9日に同社運営の「AVIOT ONLINE MALL」ではじめた。発送は8月中旬から順次の予定。本モデル限定のフェイス柄シリコンケース付属「TE-Q3R」をベースに、シナモロールと