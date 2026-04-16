成田空港でプライベートジェットが着陸しようとした際に滑走路を外れて止まるトラブルで、閉鎖されていたA滑走路がさきほど午後5時半頃、再開されました。きょう午後1時頃、成田空港のA滑走路に着陸しようとしたプライベートジェットが風にあおられ、滑走路から外れて止まるトラブルがありました。プライベートジェットは静岡空港を飛び立ち、3人が乗っていましたが、けがはありませんでした。A滑走路を閉鎖して復旧作業が行われて