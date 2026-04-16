新潟県にある東京電力・柏崎刈羽原発6号機が14年ぶりに営業運転を再開しました。柏崎刈羽原発6号機では、きょう、設備の最終検査が終了し、原子力規制委員会の確認を経て、午後4時に営業運転を再開しました。柏崎刈羽原発稲垣武之 所長「これはあくまでもゴールではなくスタート。安全最優先でプラントを運転、また発電所を運営していくことを心新たにした」6号機は今年1月、14年ぶりに再稼働しましたが、直後に警報が鳴り