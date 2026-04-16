16日（木）、2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ（CS）進出会見の開催が発表された。 この記者会見は、5月1日（金）から開幕するSVリーグ男子のCSに先立ち行われる。開催日時は4月23日（木）14:00～14:30を予定しており、CSに出場するSVリーグ男子6クラブの代表選手1名が登壇する。 現時点でCSに出場する6クラブは確定しており、会見当日はサン