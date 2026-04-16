Uruの「あなたがいることで」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、最新4月20日付で累積ポイントが100万359PTに到達。自身初のミリオンポイントを達成した。【動画】Uru「あなたがいることで」ミュージックビデオ累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：85.8万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：14