お笑いコンビ・さや香の新山さんが4月13日、自身のYouTubeを更新。5か月で-13kgの減量に成功した方法を明かしました。 【写真を見る】【 さや香・新山 】 「5か月で-13kg」減量法を告白「寿司屋行ってもトロとかサーモン食べなかった。脂のってるから」「毎日1時間半ジム」新山さんは4月1日発売の雑誌「anan」の企画で、5か月間ダイエットを行い、その結果13kgの減量に成功。鍛え上げた上半身を披露していました。新山さ