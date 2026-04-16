16日の東京株式市場で日経平均株価は3日連続で値上がりし、史上最高値を更新しました。アメリカなどによるイラン攻撃直前の2月末以来、およそ1か月半ぶりの更新です。アメリカとイランの戦闘終結への期待感から、市場ではこれまで低調だった半導体関連を中心に株を買う動きが強まりました。上げ幅は一時1500円を超え、6万円の大台まであと310円ほどに迫る場面もありました。終値は15日に比べて1384円10銭高い5万9518円34銭でした。