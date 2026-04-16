中村俊輔氏日本サッカー協会（JFA）は16日、元日本代表MFの中村俊輔氏（47）が日本代表のコーチに就任すると発表した。6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に同行する。中村氏はJFAを通じて「W杯本大会を目前に控えた重要な時期に自身が加わることによる影響について慎重に考えたが、森保監督から熱く力強い言葉をいただき、決意した」とコメントした。3月の英国遠征後に欧州で森保一監督が中村氏と面会したという