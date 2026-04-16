ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦は16日、安定板装着、2周レースで2日目の開催が行われた。いつか高配を運んでくれる。そう思わせるのが地元の龍田真白（20＝三重）だ。今節は6、6、5着なのに？理由はある。近況はスタートがビシバシ決まっているのだ。今年の平均スタート順が2.6位とは素晴らしい。前節の児島は3走目以降が6連続トップスタートだった。3節前の浜名湖も9走中6走でトップ。なかなかのものだ。今節も1走