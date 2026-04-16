7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。村川緋杏（26）がHKT48時代を振り返った。番組では同グループの個々の下積みを取り上げ、村川は「HKT48に7年半所属しかし一度も選抜に選ばれず」と紹介した。村川は「HKT48に7年半在籍させていただいたんですけど、結構選抜ってチャレンジ枠があったりとかするじゃないですか。結構いろんな人にチャンスが回って来るん