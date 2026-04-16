7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。福山梨乃（28）が、人気アイドルのオーデョションの最終選考まで進んだことを明かした。番組では同グループの個々の下積みを取り上げ、福山は「実は原田葵と…苦節のアイドル人生」とタイトルで紹介した。フジテレビ原田葵アナウンサーはピンときていない様子で「ええっ!?」と驚いた。福山は「私、実は中学生ぐらいの頃