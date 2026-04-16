次長課長・河本準一が離婚したと報じられた。その背景には、長年積み重なったさまざまな事情があったようだ。「4月13日、『週刊女性プライム』が離婚を報じました。しかもすでに2025年春に離婚しているというのです。河本さんは2003年、アイドルグループ『大阪パフォーマンスドール』の重元直美さんと結婚し、2人の子宝にも恵まれましたが、今回、親権は直美さんが持つとのことです。河本さん自身は離婚に反対していたものの、