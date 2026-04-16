4月14日までに、美容外科クリニック『高須クリニック』の高須克弥院長が自身のInstagramを更新。そこに元プロ野球選手でタレントの板東英二の姿があり、話題となっている。高須氏がアップしたのは、複数枚の写真が組み合わさったリール動画だ。その中には、高須氏と肩を寄せ合いピースサインをする板東とのツーショットが映し出された。「板東さんと言えば、元中日ドラゴンズのプロ野球選手。引退後は、野球解説者やタレントと