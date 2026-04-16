ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は１５日（日本時間１６日）、本拠地シカゴでのレイズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場して１安打、２四球。２試合連続で３出塁を記録した。２戦連発とはならなかったが、状態は上向きのようだ。強引にならず１、２打席目はボール球を冷静に見極めて四球。第３打席こそ空振り三振に倒れたものの、８回の４打席目はカウント２―２から低めのチェンジアップを捉え、痛烈な打球を右前に運ん