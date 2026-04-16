親の介護は、誰にとっても他人事ではありません。筆者の友人・M奈も、離れて暮らす母親の「大丈夫」という言葉を信じて安心していましたが、ある日見た母の変わりように言葉を失ったといいます。今回は、そんな胸が締めつけられるようなエピソードをご紹介します。 異変