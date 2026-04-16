江戸写実の精華―高松藩の博物図譜香川県立ミュージアム 対象物をリアルに描く「写実」。江戸時代に描かれた写実作品が高松市で展示されています。 鯛のうろこ1枚1枚が丁寧に描かれていて、非常に繊細な作品「衆鱗図(しゅうりんず) 第一帖」です。まるで写真のようにリアルに描かれています。 高松市の香川県立ミュージアムでは、魚や植物をリアルに描いた書物が並ぶ展覧会「江戸写実の精華」