香川県選挙管理委員会香川県庁 香川県選挙管理委員会は、2026年9月4日の任期満了に伴う県知事選挙を8月13日に告示、30日に投開票を行うことを決めました。また、香川県議会議員の丸亀市選挙区の補欠選挙も同じ日に投開票を行います。（告示日は8月21日） （香川県選挙管理委員会／藤本邦人 委員長）「投票率については低いと感じておりまして、県民の皆様が今度の選挙について投票行動を起こしていただく意識を高めてい