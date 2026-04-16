■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）4/13、NYダウ＋301ドル高、48,218ドル2）4/14、NYダウ＋317ドル高、48,535ドル3）4/15、NYダウ▲72ドル安、48,463ドル【前回は】相場展望4月13日号米国株: トランプ氏はイラン攻撃で「強い米国大統領」を浸透できるか?日本株: イラン攻撃以降、日経平均は大幅上昇・NYダウは下落と大きな相違に注目●2．米国株：トランプ氏、イランとの勝ち目ない戦いをいつまで続けるのか？1）