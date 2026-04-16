中村俊輔氏がコーチとして森保ジャパンに加わる日本サッカー協会（JFA）が4月16日、4月の理事会を行なった。かつて日本代表でも活躍をした中村俊輔氏が森保一監督が率いる日本代表のコーチとして新任することが決定した。現在47歳の中村コーチは現役時代、横浜F・マリノスやセルティック（スコットランド）など国内外クラブで活躍し、日本代表としては国際Aマッチ98試合で24ゴールを記録。2022年に横浜FCで現役を引退し、23年