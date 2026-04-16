体調不良で活動を休止していた「ホロライブ」所属VTuber・赤井はあとさんと、「ホロライブ」運営会社・カバーのXが16日に更新。はあとさんの段階的な活動再開を報告すると、ファンから喜びの声が集まった。【写真】VTuber・赤井はあとさんの活動再開をファンが祝福はあとさんは、ホロライブ1期生で、チャンネル登録者数は157万人を超える人気VTuber。昨年10月には、カバーから「当社所属の赤井はあとについて、本人の精神状